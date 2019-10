Mohamed Salah viene considerato un vero e proprio "eroe Nazionale" in Egitto, suo paese natale, ma negli ultimi giorni, una parte dei suoi tifosi lo hanno aspramente criticato. Il motivo è il set fotografico per GQ a margine della nomina, da parte della nota rivista, di "uomo dell'anno". Il calciatore posa insieme alla modella brasiliana Alessandra Ambrosio, che in una foto lo abbraccia da dietro provocando l'indignazione della parte più conservatrice del suo paese d'origine. I commenti più frequenti riguardano il fatto che, da sposato, non avrebbe dovuto comportarsi così con la modella con alcuni tifosi che hanno dichiarato di "vergognarsi", come musulmani, del suo comportamento.