Salernitana, ag.Djuric: "Questo è il vero Milan, sono felice per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, è stato intervistato da granatacento.com: "Fa sicuramente piacere che Milan si sia sbloccato contribuendo alla conquista di un successo in trasferta molto importante per la classifica e per il morale. Sono contento che stia giocando bene e che parte della tifoseria si sia positivamente ricreduta, purtroppo l’anno scorso in pochi hanno considerato che era reduce da stagioni particolari e che aveva svolto due tipi di ritiro differenti. Per un giocatore della sua stazza sono componenti che incidono, da marzo avete visto il vero Djuric ed effettivamente ha dato un grande contributo per la salvezza. Doppia cifra? Me lo auguro, significherebbe aiutare la Salernitana a raggiungere un obiettivo che la piazza merita, ma che non diciamo anche per scaramanzia. Fa piacere che Milan sia stato tra i pochi riconfermati: al di là delle doti tecniche che conosciamo tutti evidentemente è stata apprezzata la sua professionalità abbinata all’attaccamento alla maglia e allo spirito di sacrificio. Ventura? Il mister è una vecchia volpe, un allenatore di grandissimo spessore che permetterà a tutti i calciatori a disposizione di rendere al massimo delle loro potenzialità e di migliorare ulteriormente".