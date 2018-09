Salernitana, Bocalon: "Punto importante. È stata una partita in salita"

Fonte: DAZN

Riccardo Bocalon, attaccante classe '89 dell'US Salernitana 1919, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della 2ª Giornata della Serie BKT 2018/2019, che ha visto i granata pareggiare per 2-2 contro il Lecce (US Lecce vs US Salernitana 1919 2-2, 2 settembre 2018) presso lo Stadio "Ettore Giardiniero - Via del Mare" di Lecce (LE):

"Sapevo fosse una partita difficile - dichiara il calciatore della Salernitana -. Abbiamo saputo stare compatti e pareggiarla. Questo è un punto importante perché è stata una partita tutta in salita. Adesso abbiamo la sosta e possiamo lavorare sulle cose che non hanno funzionato".

"Non temo nessuno dei miei compagni, anzi, ho ammirazione per loro - continua Bocalon -. La società ha allestito una rosa per tutte le evenienze. In attacco siamo in sei e siamo tutti quanti degli ottimi calciatori. Io, da parte mia, continuo a lavorare sui miei punti di forza ma, soprattutto, sui miei punti deboli perché ho come obiettivo quello di migliorarmi".