Salernitana, Colantuono: "Bella gara con avversario di livello"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Frosinone. Queste le sue parole: "Una bella partita, un primo tempo da padroni in campo. La squadra inizia a carburare, adesso gli avversari fanno fatica a farci gol. Bella prestazione contro una squadra che lotterà fino alla fine per la promozione. In passato abbiamo perso punti per strada, un po' per colpa nostra, un po' per sfortuna. Oggi stiamo raccogliendo quello che avevamo perso. La squadra, adesso, è più convinta. Sono felice per la prestazione. Frosinone è una bella piazza, l'annovero tra le migliori squadre d'Italia come proprietà".