Salerno: "Vogliamo riportare il Modena dove gli compete"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente designato della Pro Modena (la società costituita dal duo Amadei-Sghedoni per la rinascita del club gialloblù) Carmelo Salerno ha parlato degli obiettivi della nuova società: “Sono onorato e orgoglioso di poter rappresentare il Modena e i colori gialloblù. Non mi sarei mai aspettato che Amadei e Sghedoni volessero nominarmi come presidente della società, ma questo mi fa piacere e sono molto contento. Come le altre cordate noi presenteremo il nostro progetto entro il 24 e poi spetterà al Comune decidere quale sarà la migliore proposta. - continua Salerno a Parlandodisport.it - Il nostro obiettivo è quello di far tornare il Modena nelle categorie che merita nel più breve tempo possibile. Vincere non è mai facile e anche in Serie D non è un campionato semplice, abbiamo comunque stanziato un budget importante per fare bene in ogni categoria. Tosi sarà il direttore sportivo. Ha già idee di possibili allenatori e giocatori, ma ancora non si è mosso perché siamo in attesa di sapere se saremo noi la cordata che vincerà il bando”.