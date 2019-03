© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato designato l'arbitro che dirigerà la sfida tra Salisburgo e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Alla Red Bull Arena arbitrerà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, gli assistenti di linea saranno i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso, il quarto ufficiale di gara sarà Diego Barbero Sevilla. Gli arbitri addizionali di porta saranno Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos Bengoechea. In passato non si registrano incroci tra il fischietto iberico e la squadra partenopea.