Salisburgo, Rose: "Una gara eccezionale, Dortmund senza respiro"

Una vittoria all'andata e uno 0-0 al ritorno per strappare il pass di qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Il Salisburgo centra l'impresa per la prima volta nella storia del club e per una squadra austriaca, ce la fa contro il Borussia Dortmund. Il tecnico della Red Bull Marco Rose ha commentato così il traguardo storico: "Sono veramente orgoglioso della mia squadra, penso che abbiamo meritato per tutti i 180 minuti. Sarei lieto che arrivi anche in Germania, che il Salisburgo ha giocato in maniera eccezionale. Il Dortmund non ha avuto modo di giocare meglio perché non gli abbiamo dato modo di respirare".