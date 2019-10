Salvatore Esposito: "Che emozione vedere Sebastiano in Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista in B con la maglia del Chievo Verona, il classe 2000 Salvatore Esposito ha parlato a serieBnews.com anche del fratello Sebastiano, fresco di debutto in Champions League con l'Inter: "Ero allo stadio ieri, è stato davvero emozionante vederlo esordire in Champions League. Adesso, però, deve continuare a lavorare duro e a volare basso. La Nazionale? E’ chiaro, è il sogno di tutta la nostra famiglia e anche il mio e di Sebastiano. Un passo alla volta, dobbiamo ancora mangiarne di pasta".