Salvini al Senato: "Parlo ai colleghi giornalisti. Contagiato non vuol dire malato o appestato"

Nel suo intervento al Senato, Matteo Salvini ha parlato “Mi riferisco ai colleghi giornalisti, facciamo una buona informazione. Contagiato non vuol dire malato. Contagiato non vuol dire appestato. I nostri nonni sono un patrimonio, non solo di passato ma di presente e di futuro. Io vi inviterei, colleghi del governo, a ricordarvi degli anziani e dei nonni non solo quando vi serve politicamente”