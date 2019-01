Salvini: "Cori razzisti? Il Napoli non fa bene a fermarsi"

Intervistato su Radio 24 nel corso della trasmissione 24Mattino, il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha commentato la posizione assunta dal Napoli qualora si verificassero nuovi casi di razzismo durante le proprie partite: “Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti. Fa bene un campione come Seedorf a dire: se c’è un coro sbagliato, se ci sono fischi contro un bianco, un nero, un giallo, un verde, la risposta non deve essere la chiusura ma devono essere gli applausi del 99% dei tifosi per bene”.