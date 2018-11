Salvini: "Inzaghi ha fatto lo showman, Gattuso doveva chiudersi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al termine di Lazio-Milan, anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dice la sua ai microfoni di Top Calcio 24: "Inzaghi? Ha fatto lo showman tutto il secondo tempo e io avevo di fianco un Lotito nervoso, non l’ho visto sereno ma non entro in dinamiche altrui". Poi su Gattuso: "Una volta che segni in una partita così complicata normale che ti chiudono dietro. Gattuso cosa aspettava a cambiare? I supplementari? Ne avevamo almeno tre sulle gambe causa pioggia, campo pesante… spiegatemi questa testardaggine di Gattuso. L’Olimpico era imbestialito con Banti ma resto sul risultato: se passi in vantaggio e sai che ti chiudono, mettine due freschi sulle fasce".