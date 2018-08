Salvini: "Sarebbe doveroso che il campionato si fermasse. Per tutti"

A tuttomercato su RMC Sport. In diretta dalle 17.00, la trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com fino alle 20.00 per tutti gli aggiornamenti di calciomercato fino alla chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato! I vostri whatsapp al 3318200213 con le...

Athletic, il baby Naveira va a farsi le ossa in Tercera

Bordeaux, Poyet furioso per la cessione di Laborde. Dimissioni in vista?

Balotelli in prima pagina su L'Equipe: "Si muove ancora"

Darmian: "Voglio giocare, sogno il ritorno in Italia. Vediamo che succede"

Bordeaux, Poyet esonerato. E i giocatori non si allenano per protesta

Manchester City, Arzani in prestito biennale al Celtic

FIFA, Atletico multato e deferito per l'acquisto irregolare di Cerci nel 2014

PSG, Guedes non convocato contro il Guingamp: Valencia più vicino

PSG-Rabiot, prossima settimana contatto per il rinnovo

Leganes, Mamadou Koné ceduto in prestito al Malaga

Everton, il terzino Martina va in prestito allo Stoke City

Anche il Ministro dell'interno Matteo Salvini dice la sua sulla possibilità di rinviare l'intera giornata di Serie A a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova: "Penso che sarebbe doveroso, per rispetto e vicinanza a Genova e ai parenti delle vittime, che anche il campionato di calcio sabato e domenica si fermasse. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere", le sue dichiarazioni riprese da Il Corriere della Sera .

