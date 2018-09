Salvini: "Serve un limite agli stranieri in campo"

Vice premier Salvini a Leggo:'Diamo spazio a giovani italiani'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 SET - ''Felice che anche altri importanti esponenti del mondo del calcio mi diano ragione. Occorre un limite al numero di giocatori stranieri in campo per poter dare spazio e fiducia a tanti giovani italiani che altrimenti vengono sacrificati''. Così il vice-premier e ministro degli Interni Matteo Salvini, su Leggo.it, concorda con il grido d'allarme lanciato ieri dal Ct della Nazionale Roberto Mancini sulla necessità di far giocare di più i giovani italiani in Serie A. Ieri Mancini se l'era presa con i club chiedendo più coraggio ai suoi colleghi allenatori: ''Fate giocare i calciatori in serie A - aveva detto il ct azzurro - ne abbiamo di bravi ma alcuni stanno in panchina mentre al loro posto giocano stranieri meno dotati''.