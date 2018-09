Samp, a parte Tonelli e Murru. Fisioterapia per Saponara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Sampdoria a ranghi ridotti si è ritrovata quest'oggi a Bogliasco dopo le due giornate di riposo.

Senza i nazionali, la rosa ha effettuato in mattinata test cardiopolmonari, mentre nel pomeriggio esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche. Alla prima squadra sono stati aggregati i giovani Yassin Ejjaki, Daouda Peeters e Matteo Raspa.

Differenziato per Nicola Murru e Lorenzo Tonelli, mentre piscina per Dennis Praet. Fisioterapia per Riccardo Saponara, mente Vasco Regini ha proseguito col proprio lavoro di recupero. Per domani è in programma una doppia sessione di allenamento. Lo riporta sampdoria.it.