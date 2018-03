Samp al lavoro in vista dell'Inter. Bereszynski in parte in gruppo

Fonte: sampdoria.it

Mercoledì di doppio per la Sampdoria, che ha iniziato la giornata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco con un allenamento a gruppi a base di esercizi sul campo 2 per lo sviluppo della forza e trasformazione attraverso esercitazioni tecnico-tattiche. Bartosz Bereszynski ha preso parte alla prima seduta mentre nel pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato per la gestione del recupero agonistico. I compagni hanno invece proseguito l’opera sul campo 1 con una serie di partitelle a tema. Assente Gianluca Caprari per influenza, Jacopo Sala e Emiliano Viviano (persistente lombalgia) sono stati sottoposti a programmi personalizzati. Nel corso delle due sessioni sono stati aggregati i giovani Yassin Ejjaki, Emmanuel Ercolano, Titas Krapikas e Ognjen Stijepovic