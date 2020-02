vedi letture

Samp, allenamento specifico per Thorsby e Tonelli: il report completo della seduta

Un altro allenamento mattutino per la Sampdoria in vista della sfida di San Siro contro l'Inter. Sul campo 1 del “Mugnaini” - riporta la nota ufficiale del club - Claudio Ranieri e lo staff hanno organizzato esercitazioni sullo sviluppo del possesso palla e partite a tema-Inter. Specifici programmati per Morten Thorsby (sul campo) e Lorenzo Tonelli (in palestra); terapie e fisioterapia per Kristoffer Askildsen e Alex Ferrari (per la giornata odierna a Bogliasco). Aggregato Lorenzo Avogadri, portiere della Primavera. Domani, venerdì, ancora una seduta in mattinata e, al termine (ore 13.00), è in agenda la conferenza stampa del mister.