© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due gruppi di lavoro al “Gloriano Mugnaini ” di Bogliasco per la Sampdoria, che si prepara in ottica Juventus. Seduta rigenerativa per i calciatori maggiormente impegnati nella gara di ieri contro il ChievoVerona, allenamento completo sul campo per tutti gli altri disponibili. Fanno eccezione Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski, che hanno svolto delle sedute individuali di recupero agonistico. Riposo per Rafael Cabral, alle prese con uno stato influenzale.