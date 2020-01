© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il lunedì di completo riposo concesso da Claudio Ranieri, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco. I blucerchiati maggiormente impegnati nella gara con il Brescia - riporta il sito ufficiale del club - hanno svolto lavori rigenerativi tra palestra e campo 2, mentre sul campo 1 del “Mugnaini” gli altri disponibili hanno svolto una seduta di trasformazione tecnico-atletica, dopo i richiami sullo sviluppo della forza. Come da tabella, Edgar Barreto è ritornato ad allenarsi con i compagni, mentre Fabio Depaoli e Gaston Ramírez proseguono i rispettivi iter di recupero agonistico dopo gli infortuni riportati nel primo tempo della gara col Milan. Per Alex Ferrari percorso riabilitativo post-intervento chirurgico. Domani, mercoledì, è in agenda un’altra seduta mattutina.