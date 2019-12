© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo allenamento del 2019 per la Sampdoria presso il campo di Bosgliasco. Per la formazione di Claudio Ranieri riscaldamento atletico, sviluppi tecnici, esercitazione tattica e ancora, in chiusura, lavoro atletico aerobico.

Per quanto riguarda la situazione dei singoli calciatori Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli rispettivamente terza e seconda giornata consecutiva di lavoro in gruppo (seduta completa con i compagni). Sessioni singole, in campo e in palestra, per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Fabio Depaoli e Nicola Murru. Leggero stato febbrile per Albin Ekdal, tenuto precauzionalmente a riposo. Alex Ferrari, in seguito all’infortunio occorsogli venerdì scorso, sarà rivalutato clinicamente nei prossimi giorni.