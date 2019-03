Samp, Bereszynski: "In Italia mai visto il mio nome scritto correttamente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I nomi polacchi mettono in crisi gli italiani. Nel corso dell'intervista rilasciata a Przegląd Sportowy ne ha parlato anche Bartosz Bereszyński, terzino della Sampdoria: "Non ho mai visto pronunciare correttamente il mio nome. Ho letto anche in un articolo dove era scritto in 3-4 modi diversi, tutti sbagliati. Ma ormai non ci penso più".