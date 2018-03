Samp, Bereszynski, Linetty e Quagliarella a parte. Terapie per Barreto

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la ripresa pomeridiana degli allenamenti al “Mugnaini”, si sono rivisti a Bogliasco anche Bartosz Bereszynski e Karol Linetty. I due polacchi sono rientrati in anticipo dagli impegni con la nazionale (il loro compagno Dawid Kownacki giocherà invece con l’Under 21 la gara casalinga con la Lituania) e hanno svolto lavori individuali: il primo in palestra, il secondo anche sul campo in compagnia di Fabio Quagliarella. Edgar Barreto è stato sottoposto a trattamenti fisioterapici.

Il resto del gruppo – rinforzato numericamente dai Primavera Yassin Ejjaki, Joao Gomes Ricciulli e Andrea Tessiore – è stato impiegato in una seduta a base di esercitazioni tecniche e partitelle tattiche a campo ridotto in ottica-Chievo Verona. Domani, martedì, la squadra tornerà all’opera nel pomeriggio.