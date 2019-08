© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riunione video, riscaldamento sotto forma di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche con componente atletica, partitelle a tema. Questo il lavoro svolto nel pomeriggio dalla Sampdoria alla vigilia dell’amichevole di domani sera, mercoledì, allo stadio “Picco” con i padroni di casa dello Spezia. In gruppo non si sono allenati Gianluca Caprari e Albin Ekdal, che hanno svolto sedute specifiche programmate sul campo, e Manolo Gabbiadini, che è stato impegnato in una sessione di recupero in piscina. Domattina i blucerchiati si ritroveranno al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per la rifinitura, al termine della quale saranno diramati i convocati. A seguire il trasferimento in direzione del capoluogo spezzino. Lo riporta il sito ufficiale del club.