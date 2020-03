Samp, donazione al San Martino: partecipano tutta la rosa, lo staff tecnico e quello sanitario

In un momento di estrema difficoltà per tutto il Paese, anche il gruppo squadra di U.C. Sampdoria SpA, nel suo piccolo, ha cercato di dare il proprio contributo alle categorie che in questo momento stanno attuando un enorme sforzo per aiutare le persone in difficoltà a causa del proliferare del virus.

Per questo motivo, tutta la rosa della Prima Squadra, unitamente agli Staff tecnico e Sanitario di U.C. Sampdoria SpA, ha raccolto una somma e l’ha devoluta interamente all’ospedale Policlinico San Martino di Genova per l’emergenza Coronavirus-COVID-19, nella speranza di contribuire, almeno in parte, alla lotta al virus. Una battaglia che dobbiamo vincere tutti assieme, distanti ma uniti.