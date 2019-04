Samp, doppia seduta sotto gli occhi della dirigenza. Torna Ekdal

Fonte: sampdoria.it

La Sampdoria si concentra sulla stracittadina e lo fa con un doppio allenamento al quale hanno assistito il vicepresidente Antonio Romei e il direttore sportivo Carlo Osti. Al mattino sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco è andata in scena una seduta a gruppi incentrata su sviluppo della forza e trasformazione con esercitazioni tattiche a reparti per tutti i calciatori a disposizione di Marco Giampaolo. Nel pomeriggio gli stessi disponibili hanno svolto una sessione tecnico-tattica sul campo 1. Albin Ekdal è tornato ad allenarsi con i compagni, al pari di Gianluca Caprari che sta proseguendo l’inserimento in gruppo. Sedute individuali precauzionali in piscina per Joachim Andersen e in palestra per Júnior Tavares, mentre Edgar Barreto ha proseguito il suo programma personalizzato di recupero agonistico. Nell’arco della giornata sono stati aggregati alla prima squadra cinque ragazzi dell’Academy: i Primavera Alex Campeol, Tommaso Farabegoli, Giuliano Maglie, Jamie Yayi Mpie e l’U17 Simone Trimboli. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.