Dubbi di formazione in casa Sampdoria, in vista del derby di Genova. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, va verificata la condizione di Albin Ekdal. Il centrocampista non ha giocato con la Svezia per un affatticamento, è rientrato al Mugnaini ma è in dubbio. Al suo posto potrebbe andare Ronaldo Vieira. Ballottaggi: in difesa tra Tonelli e Colley (Andersen titolare certo), sulla trequarti tra Saponara, Ramirez e Caprari.