Samp, Gabbiadini e Ferrari lavorano a parte. Anche Murillo convocato per il test col Derthona

vedi letture

Archiviato il primo test stagionale con l’Alessandria, la Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per prepararsi alla seconda uscita pre-campionato in programma questa sera, domenica, alle 20.30 con il Derthona. Ancora assenti i sette nazionali, Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una sessione di scarico per i calciatori maggiormente impegnati al “Moccagatta”, riscaldamento ed esercitazione tattica per tutti gli altri disponibili. Come riporta il sito ufficiale dei doriani, specifico di potenziamento per Manolo Gabbiadini e di scarico – in seguito ad una contusione – per Alex Ferrari. Sono ventidue i blucerchiati scelti dal tecnico doriano per la gara del “Coppi” di Tortona, nella lista non figurano Fabio Quagliarella e Lorenzo Tonelli, che sono rimasti in campo per l’intero arco dell’incontro ad Alessandria. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Murillo, Murru, Regini, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Capezzi, Léris, Palumbo, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, La Gumina, Prelec, Ramírez.