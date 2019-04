Samp-Genoa: Giampaolo ha convocato tutti per il derby della Lanterna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida col Genoa, attesissimo derby della Lanterna valido per la 32esima giornata di Serie A. L’elenco in basso comprende tutta la rosa blucerchiata, composta da 24 elementi.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.