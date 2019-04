Samp-Genoa, i convocati di Prandelli: out Sturaro, torna Romero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, in vista del derby della Lanterna, sfida valida per la 32esima giornata della Serie A 2018/19. In squalifica Sturaro, tornano a disposizione Romero e Zukanovic

Portieri - Marchetti, Radu, Jandrei.

Difensori - Gunter, Criscito, Biraschi, Romero, Pedro Pereira, Lakicevic, Zukanovic.

Centrocampisti - Lerager, Pezzella, Mazzitelli, Radovanovic, Rolon, Veloso, Bessa, Lazovic.

Attaccanti - Sanabria, Lapadula, Kouamé, Pandev, Favilli.