Samp, i convocati per il Milan: out Ekdal, Barreto e Caprari

Ultimo allenamento in ottica-Milan per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che questa mattina si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per la rifinitura alla quale hanno assistito il responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini e il direttore sportivo Carlo Osti. Al termine della seduta il tecnico ha diramato la lista dei 21 convocati per la gara di questa sera, sabato, della quale non fa parte Albin Ekdal che, insieme a Edgar Barreto e a Gianluca Caprari, ha svolto una seduta di terapie e fisioterapie. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.