Samp, DiFra torchia la squadra: fase offensiva, corsa e linea difensiva

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Si torna in campo a Temù. Dopo l’amichevole di ieri contro il Sellero Novelle e vinta per 15-0, mister Eusebio Di Francesco ha dato appuntamento questo pomeriggio al centro sportivo per una nuova seduta di allenamento dopo la piscina del mattino. Squadra puntuale poco prima delle 17 sul green dove dopo esercizi col pallone di riscaldamento incentrati sulla tecnica, il tecnico blucerchiato ha provato alcune ripartenze in seguito alla rimessa laterale. La parte centrale della seduta invece è stata dedicata alla corsa di fondo con la squadra divisa in quattro gruppi.

Linea e fase d’attacco - Nel finale gruppo diviso fra campo e palestra. Sul terreno di gioco da una parte c’erano Ekdal, Ronaldo Vieira e Capezzi al centro, Bonazzoli e Gaston Ramirez sulla destra e Caprari e Maroni a sinistra per provare situazioni d’attacco finalizzate alla conclusione in porta. Come consuetudine per mister Di Francesco, gli esterni sono stati collocati sulle fasce opposte rispetto al loro piede prediletto. Dall’altra invece è stata formata una linea di retroguardia a quattro con Depaoli, Regini, Chabot e Augello per testare movimenti difensivi e diagonale. L'allenamento è finito leggermente in anticipo per permettere le cure ad un tifoso che è caduto dagli spalti battendo la testa. Non dovrebbe essere nulla di grave per il sostenitore che è stato immediatamente medicato dal dott. Baldari e poi dai militi dell'ambulanza chiamata subito dopo.