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Samp, i tifosi mobilitati per aiutare le vittime del crollo del ponte Morandi

30.08.2018 00:20 di Tommaso Maschio   articolo letto 1243 volte
Samp, i tifosi mobilitati per aiutare le vittime del crollo del ponte Morandi

Con un comunicato ufficiale i gruppi ultras della Sampdoria e la Federclubs hanno annunciato la vendita di una maglietta speciale per raccogliere fondi a favore della popolazione duramente colpita dal crollo del ponte Morandi avvenuto il giorno prima di Ferragosto. Questo il comunicato:

"14/08/2018. Il dolore, la rabbia, il silenzio. e poi il desiderio di ripartire, la speranza, la voglia di rimboccarci le maniche e fare la nostra parte, da sampdoriani: è da queste emozioni che nasce la nostra iniziativa a favore di chi tanto ha perso nel tragico crollo di ponte Morandi.

domenica, in occasione di Sampdoria-Napoli, saremo presenti in tutti i settori dello stadio per la vendita di magliette (offerta minima 5€) il cui ricavato - dedotti i costi di realizzazione - sarà destinato a progetti che seguiremo in prima persona ed in ogni fase, relazionandovi come nostra abitudine passo dopo passo, e destinati alle famiglie più duramente colpite dal disastro del quattordici agosto.

i Gruppi della Sud, la Federclubs".

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