Samp, il maltempo cambia i programmi: video e palestra. A parte solo Keita

Il maltempo costringe la Sampdoria a modificare il programma d’allenamento in vista del posticipo di domenica sera con il Milan (ore 20.45). Fitta pioggia e forti raffiche di vento abbattutesi sul “Mugnaini” di Bogliasco hanno indotto Claudio Ranieri e il suo staff a optare infatti per una seduta di video-analisi ed un lavoro a gruppi in palestra. A parte il solo Keita Balde, che prosegue il proprio percorso di recupero. Domani, sabato, è in programma un altro allenamento mattutino.