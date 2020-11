Samp, Keita Balde chiude in anticipo la seduta: il problema muscolare resta da valutare

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della trasferta di Cagliari, in programma sabato alla “Sardegna Arena” (calcio d’inizio alle ore 15.00). In mattinata, riporta la nota ufficiale del club, dopo la riunione video i blucerchiati hanno svolto una prima fase dell’allenamento in palestra, quindi si sono spostati sul campo 1 dove, anche in base al minutaggio accumulato dai singoli calciatori nelle ultime gare, è stato organizzato un mini torneo di partite a tema. Keita Balde ha chiuso in anticipo la seduta per un fastidio alla coscia destra che sarà valutato nel corso delle prossime ventiquattro ore. Programma specifico di recupero agonistico invece per Manolo Gabbiadini. Domani, giovedì, allenamento fissato in tarda mattinata.