Samp, l'ex Cagni: "Quagliarella è il sogno di ogni tecnico"

Luigi Cagni, contattato da Lazio Style Radio, ha fatto il punto sulle scelte doriane a centrocampo, non tralasciando apprezzamenti per Fabio Quagliarella: “I blucerchiati hanno ceduto Torreira e schierato Ekdal come regista, ha bisogno di tempo per trovare i giusti meccanismi. Quagliarella è un giocatore che vorrebbe ogni allenatore, per qualità tecniche e morali. Lazio-Sampdoria sarà una bella gara”, le parole dell'allenatore.