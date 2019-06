E' arrivato qualche ora fa il comunicato diramato dalla cordata guidata da Dinan, che ha annunciato il ritiro dalla trattativa per l'acquisto della Sampdoria. Tuttavia Enrico Mantovani, ex patron doriano, ha scritto: "Never say never. È una trattativa commerciale. Spesso ci sono degli stop&go. Quindi calma e sangue freddo", ha scritto l'ex presidente blucerchiato sul suo profilo ufficiale.