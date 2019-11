Samp, la Sud e la Federclubs: "Con l'Atalanta con la sciarpa del derby"

Fonte: Da Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria contro la Spal ha riacceso il campionato della Sampdoria. La rete di Caprari a tempo scaduto ha permesso ai blucerchiati di salire a quota otto punti e abbandonare l'ultimo posto in classifica scavalcando i biancazzurri ferraresi e il Brescia. Adesso però il prossimo ostacolo si chiama Atalanta e i tifosi, che non hanno mai abbandonato la squadra sostenendola sempre anche nei momenti di difficoltà, sono pronti al match del "Ferraris" di domenica pomeriggio.

La Sud dentro dalle 14 - I Gruppi della Sud hanno diramato un comunicato in cui chiedono a tutta la gradinata di entrare un'ora prima per prepararsi alla sfida contro i nerazzurri di Gasperini: "Domenica, contro l'Atalanta, noi saremo in gradinata dalle ore 14:00, per trasmettere la carica ai giocatori e scaldare l'atmosfera in attesa dei 90 minuti. Domenica, contro l'Atalanta, vogliamo che alle 14:00 anche tu sia in gradinata, al tuo posto, con la sciarpa al collo, quella dell’ultimo vittorioso derby. Vogliamo rivedere quel muro blucerchiato. Vogliamo rivedere la Sud carica ed assetata di vittoria. Contro l'Atalanta serve la Sud, quella Sud!".

Il comunicato della Federclubs - Si è unita all'appello del cuore pulsante blucerchiato anche la Federclubs in un comunicato: "I veri marinai si riconoscono nelle tempeste! Domenica, h 15:00 - Sampdoria-Atalanta. Sarà un'altra battaglia, un'altra finale per i nostri ragazzi in campo. Finalmente li abbiamo visti lottare fino all'ultimo secondo, schieriamoci ancora al loro fianco! L'orario tradizionale, i prezzi popolari, la voglia di sostenere la squadra e il Mister: non possiamo mancare. Rinnoviamo ancora una volta il nostro modo di essere tifosi, di distinguerci, al fianco dell'Uc Sampdoria! L'appello è di entrare allo stadio già alle 14:00, portando con sé la sciarpa coi colori più belli del mondo".