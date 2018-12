© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria, che si prepara ad affrontare la SPAL nel quarto turno della seconda competizione nazionale. Marco Giampaolo ha proseguito il programma con due gruppi di lavoro: seduta di scarico tra campo e palestra per i calciatori maggiormente impiegati con il Bologna, allenamento completo per tutti gli altri disponibili, compreso Vasco Regini che prosegue con i compagni il proprio iter per migliorare la condizione. Individuale di recupero agonistico per Edgar Barreto. Domani, martedì, giorno della partita, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati.