© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaslini curiamo i bambini. È la scritta che comparirà sulla manica sinistra delle maglie indossate sabato sera dai giocatori di Sampdoria e Genoa nel derby più bello d’Italia. Un’iniziativa messa a punto dai club, da anni partner privilegiati dell’Istituto “Gaslini” per una serie di progetti e iniziative in campo benefico, con il management dell’ospedale pediatrico. Le finalità dell’idea riconducono alla promozione di una delle massime eccellenze operanti sul territorio. Una campagna di solidarietà – le maglie indossate dai calciatori rossoblucerchiati saranno messe all’asta a sostegno dell’Istituto – che, nel contempo, dà valore allo straordinario lavoro che medici e personale dedicano ai degenti, in arrivo sotto la Lanterna da tutto il mondo per essere sottoposti a cure di altissima specializzazione.