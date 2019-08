Samp, mattinata di lavoro a parte per Depaoli e Maroni

Fonte: Sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria è scesa in campo per mettere a punto i dettagli in vista dell’esordio in campionato di domani, domenica, contro la Lazio. Eusebio Di Francesco ha avuto a disposizione tutti i suoi calciatori, fatta eccezione per Fabio Depaoli (squalificato per la 1.a giornata) e Gonzalo Maroni, che sta svolgendo il suo personale percorso fisioterapico.