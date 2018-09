Samp, messo a disposizione un treno per gara contro la Fiorentina

Domani alle 22 dopo la partita per evitare disagi a Ponente

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - La Sampdoria ha messo a disposizione dei tifosi un treno straordinario per la sfida di domani con la Fiorentina, in modo da aiutare i propri supporter a evitare i problemi del traffico dopo il crollo di Ponte Morandi. L'operazione costerà circa 10 mila euro. Il convoglio servirà per il rientro a casa dei tifosi del Ponente e della Valpolcevera. In programma anche la chiusura posticipata della metropolitana, in collaborazione con Amt. L'obiettivo, ha spiegato la società, è contribuire a migliorare la viabilità di Genova e limitare il più possibile i disagi dei tifosi nei trasferimenti. In collaborazione con la direzione regionale Liguria di Trenitalia, il convoglio ferroviario straordinario partirà dalla stazione di Genova Brignole alle 22 (la partita inizia alle 19). Il treno sarà diretto a Savona, con arrivo alle 23,11, e fermerà nelle stazioni di Genova Piazza Principe, Sampierdarena, Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli, Prà, Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle e Albissola.