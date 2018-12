© foto di Federico Gaetano

E' oggi il giorno dell'annuncio del nuovo consiglio di amministrazione della Sampdoria, voluto dal presidente Ferrero e che si preannuncia ricco numericamente, di novità e dalle ampie prospettive se le indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate. Innanzitutto dovrebbe scendere in campo Antonio Romei: l'avvocato fino a oggi per una scelta legata alla sua attività professionale non ha mai voluto ricoprire incarichi ufficiali nella società. Inoltre - scrive oggi Il Secolo XIX - nel nuovo cda dovrebbero anche fare parte Paolo Fiorentino e Gianluca Tognozzi (i legali di Ferrero). Il presidente ha poi voluto dare un'impronta di genovesità al cda, come mai accaduto in passato. Saranno due: nessun imprenditore, ma dai profili anzi completamente differenti. Un medico del Gaslini e un commercialista.