Due gruppi per la Sampdoria che, dopo il giorno di riposo, ha ripreso al “Mugnaini” di Bogliasco gli allenamenti in vista della gara casalinga con l’Atalanta. I blucerchiati meno impegnati a Ferrara – più gli aggregati Davide Canovi e Alessandro Casanova – hanno svolto potenziamento in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Nel secondo, quello incentrato su attività atletiche rigeneranti, i calciatori con minutaggio più alto raccolto con la SPAL sono stati sottoposti a terapie, piscina e lavoro aerobico sul campo. Programmi individuali di recupero per Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta. Lo riporta il sito ufficiale del club.