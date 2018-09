© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di riabbracciare i nazionali, la Sampdoria si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare la propria settimana di allenamenti in vista della trasferta di sabato sera a Frosinone. Ancora a ranghi ridotti, il gruppo ha svolto una seduta di ricondizionamento atletico tra palestra e campo 2. Proseguono il percorso individuale di recupero agonistico per Dennis Praet, Vasco Regini, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. Domani, martedì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.