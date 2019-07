Samp, qualità e linea difensiva: tanta tattica nel mattutino a Temù

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

La Sampdoria è tornata in campo questa mattina. Prosegue al centro sportivo di Temù la preparazione dei ragazzi di Di Francesco in vista della prossima stagione. La seduta è stata preceduta da un colloquio fra il tecnico abruzzese e il direttore sportivo Carlo Osti, salito nel ritiro di Ponte di Legno nella giornata di mercoledì. La squadra invece è stata divisa in due parti con i difensori impegnati in palestra e i centrocampisti e gli attaccanti a provare alcune situazioni offensive.

Qualità nella fase offensiva - La qualità. E’ quello che ha sempre chiesto Di Francesco ai suoi giocatori nell’allenamento odierno. A centrocampo, il mister doriano è ha schierato Praet, Barreto e Thorsby con Ekdal e Vieira in mezzo e Verre, Jankto e Linetty a sinistra. In attacco Gabbiadini, provato spesso centravanti, è stato posizionato sulla corsia di destra insieme a Gaston Ramirez mentre Quagliarella e Bonazzoli erano i terminali offensivi e Maroni e Caprari occupavano la fascia sinistra. Da segnalare una bella conclusione a giro dell’uruguaiano che ha strappato applausi al pubblico presente.

Linea difensiva - Dopo la prima parte di lavoro in palestra, è stato il momento della retroguardia che è scesa sul terreno di gioco. Oggetto delle esercitazioni di oggi i movimenti difensivi e le chiusure sui portatori di palla.