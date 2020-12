Samp, rientrati tutti i giocatori in permesso: Bereszynski e Gabbiadini a parte

vedi letture

Ultimo doppio del 2020 per la Sampdoria, che è tornata a ranghi completi. Al “Mugnaini” sono infatti rientrati anche gli ultimi calciatori in permesso: Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida. In mattinata Claudio Ranieri e staff hanno lavorato sullo sviluppo della forza in palestra e sulla trasformazione sul campo. Nel pomeriggio due velocità: seduta a base di partitelle per tutti i blucerchiati a disposizione già da lunedì, lavoro più aerobico e meno intenso per chi è arrivato oggi.

Per Bartosz Bereszynski specifico in palestra e sul campo (tecnico-atletico). Alex Ferrari e Nik Prelec hanno portato avanti i rispettivi percorsi di recupero individuali tra palestra e piscina. Terapie e fisioterapia infine per Manolo Gabbiadini. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino.