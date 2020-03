Samp, rimborso quota abbonamenti da devolvere al San Martino: i tifosi rispondono alla società

Con un comunicato congiunto, i Gruppi della Sud e la Federclubs della Sampdoria hanno risposto alla società in merito alla richiesta dei tifosi, che il club non ha potuto esaudire, di convertire i rimborsi della quota abbonati di Samp-Verona in aiuti per l'ospedale San Martino di Genova: "Prendiamo atto del comunicato dell'U.C.Sampdoria riguardo la nostra richiesta di destinare il rateo dell’abbonamento/voucher non goduto in Sampdoria-Verona all’ospedale San Martino. Prendiamo atto che versare il denaro dei tifosi, già fisicamente (o no?) nelle casse societarie, sia un’azione "complicata da realizzare sotto tutti i punti di vista". Prendiamo atto che altre società hanno dimostrato un’organizzazione e serietà sconosciute al presidente Massimo Ferrero e all’U.C. Sampdoria, per citare una formula tanto abusata in tutti i loro comunicati. (Vedi http://parmacalcio1913.com/partita-a-porte-chiuse-rimborso-rateo-abbonamento-ecco-come-richiederlo-o-destinarlo-a-ospedale-maggiore-parma). La nostra richiesta mirava ad accumulare una somma davvero ingente in tempi molto rapidi, ma dopo 3 giorni di rimpalli tra questo e quell'addetto, la risposta è stata negativa. A ciascun Sampdoriano lasciamo la facoltà di trarre le opportune conclusioni. Siccome non abbiamo bisogno di mettere un'etichetta sulla beneficenza e generosità non indiciamo una raccolta a nome della tifoseria per non rallentare il ritmo delle donazioni, lasciando a ciascuno la libertà di aiutare quanto e come ritiene opportuno chi oggi ha bisogno di sostegno per portare avanti la battaglia contro questo nemico, come del resto tanti di noi hanno già fatto e per il quale non abbiamo certo bisogno dell’appello della società e del suo attuale presidente. Segnaliamo nuovamente il riferimento fornitoci dalla direzione sanitaria e dall’ufficio stampa del San Martino che fa riferimento specificatamente al reparto maggiormente coinvolto nell’emergenza: U.O. Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, BANCA CARIGE Ag. N. 49 - Dipendenza 0085 – CIN Q COD ABI 6175 COD. CAB 1594 – NUM. CONTO 22869.90 - IBAN IT18Q0617501594000002286990 – BIC CRGEITGG085. Per quanto riguarda il rimborso del rateo di Sampdoria-Verona pretenderemo che esso ci venga riconosciuto e studieremo a tal proposito una modalità di impiego benefico dei proventi per chi vorrà aderire, in base alle necessità del momento, garantendo come da tradizione massima trasparenza su importi e destinazioni dei suddetti fondi. FORZA SAMPDORIA!

ULTRAS TITO

FEDELISSIMI

VALSECCA

STRUPPA

MOLESTI

CATTIVI MAESTRI

FEDERCLUBS