Samp, ripresa dei lavori in vista dell'Atalanta: c'è anche Avogadri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra suddivisa in due gruppi per la ripresa della Sampdoria a al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Sul campo 2, dopo un inizio di seduta in palestra di prevenzione e sviluppo della forza, hanno lavorato i calciatori che non sono stati utilizzati lunedì sera a Ferrara o sono subentrati nella gara con la Spal, compreso l’aggregato Lorenzo Avogadri. Per tutti gli altri invece una seduta rigenerativa metabolica. Domani, giovedì, seduta sempre in mattinata. Lo riporta il sito ufficiale della Sampdoria.