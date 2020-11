Samp, ripresa la preparazione in vista del Cagliari: Gabbiadini unico assente

Dopo il giorno di riposo concesso da Claudio Ranieri, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al Mugnaini di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Cagliari, dove i blucerchiati saranno di scena sabato 7 novembre alla Sardegna Arena. Dopo una prima fase dedicata all’attivazione e ad un circuito tecnico comune, lo staff tecnico ha diviso la rosa in due gruppi: rigenerativo per i calciatori maggiormente impiegati nella stracittadina, due blocchi di partite a tema e lavoro aerobico invece per gli altri disponibili. Manolo Gabbiadini prosegue il proprio percorso di recupero.