Samp, seduta a gruppi in vista del derby di Coppa Italia. Keita prosegue con l'iter di recupero

Seduta a gruppi per la Sampdoria in vista del derby di Coppa Italia, il 104° in gare ufficiali, il 13° nella seconda competizione nazionale. I blucerchiati maggiormente impiegati con il Bologna - riporta la nota ufficiale del club - sono stati impegnati nel corso della mattinata in una video-riunione e in un allenamento rigenerativo. Gli altri blucerchiati disponibili hanno svolto sul campo 1 del “Mugnaini” un’esercitazione tecnico-tattica con finalità aerobiche e di reattività. Iter di recupero agonistico per Keita Balde. Domani, martedì, è in programma a Bogliasco un altro mattutino.