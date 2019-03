Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altri due nazionali, Joachim Andersen e Jakub Jankto, sono ritornati ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Sotto gli occhi dei direttori Walter Sabatini e Carlo Osti, Marco Giampaolo e staff hanno diretto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e di partitelle a tema finalizzate alla preparazione della gara con il Milan. Fabio Quagliarella ha sostenuto nella tarda mattinata una seduta rigenerativa tra bagni e massaggi mentre Edgar Barreto è stato sottoposto al personalizzato protocollo di terapie e fisioterapia e ad uno specifico lavoro di recupero in palestra. Sempre sul piano dei singoli pomeriggio in campo per Gianluca Caprari, alle prese con un primo test di lavoro aerobico lineare. Si è rivisto al centro sportivo anche Manolo Gabbiadini che, smaltito il leggero stato febbrile che lo ha bloccato per due giorni, ha svolto una sessione di riattivazione. Nelle prossime ore lo staff medico valuterà inoltre le condizioni di Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, usciti anzitempo dalle ultime sfide con le rispettive selezioni. Domani, giovedì, in occasione di un’altra seduta pomeridiana, è atteso al Poggio Bartosz Bereszynski, di rientro dalla Polonia dove è rimasto per smaltire l’attacco influenzale accusato nei giorni scorsi.